Paiva: "Quienes no tienen cerebro y creen en teorías de conspiración piensan que existe campaña a favor de IDV"

El entrenador de IDV, Renato Paiva, habló en rueda de prensa luego de dejar escapar un triunfo contra Técnico Universitario por la Liga Pro EC, donde dedicó gran parte de su discurso a desmentir la "teoría de conspiración a favor de IDV".

“Sabíamos que el planteamiento de Técnico iba a ser el que mostró. Defienden con mucha gente, queman mucho tiempo y por eso es muy difícil anotarles. El equipo intentó jugar y no nos dejaron. En la primera parte no tuvimos eficacia a la hora de llegar al arco rival. En el segundo tiempo corregimos y generamos más peligro. Lamentablemente no pudimos cerrar el compromiso que lo teníamos a favor”, inició Paiva.

Profundizando, el portugués dijo: "Mi malestar tiene que ver con que los árbitros pueden controlar mejor el tiempo de juego. Desde que llegué a Ecuador es mucho el tiempo que no se juega (por interrupciones). El tiempo efectivo de juego es mucho menor que en otros lugares”.

Y el portugués, en declaraciones recogidas por radio La Red en redes sociales, continuó: “Solo quienes no tienen cerebro y creen en teorías de la conspiración piensan que existe una campaña a favor de Independiente. Si fuera así, los árbitros no nos perjudicarían”.