¿Es cierto que ya no se puede usar el pasaporte caducado para salir del país?

El tener un pasaporte que no esté caducado es obligatorio para poder salir del país. Pero es no lo es todo, además debes cumplir con una norma internacional clave. No basta con que tu pasaporte esté vigente, sino que debe de tener una vigencia de al menos seis meses antes de su fecha de caducidad para poder viajar a la mayoría de los países.

El Ministerio de Gobierno y el Registro Civil son claros al respecto para evitar que los ciudadanos tengan problemas en sus viajes. Esta regla de los seis meses no es una obligación impuesta por Ecuador. Se trata de una normativa internacional establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual Ecuador es un país miembro.

Por esta razón, tanto para salir de Ecuador como para ser admitido en la mayoría de los destinos internacionales, se exige que el documento tenga ese margen de validez. Hay una excepción importante para los viajeros ecuatorianos.

Si tu destino es uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como Bolivia, Colombia o Perú, no necesitas presentar obligatoriamente el pasaporte. Para estos viajes, puedes usar únicamente tu cédula de identidad, siempre y cuando esté vigente y en buen estado.

Las autoridades en Ecuador recomiendan siempre revisar la fecha de vencimiento de tu pasaporte con suficiente anticipación antes de planificar o comprar boletos para un viaje al exterior. Si necesitas renovarlo, tendrás tiempo de sobra para hacer el trámite sin contratiempos.

