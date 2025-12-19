Segunda Vacunatón contra la influenza en Ecuador se realizará este domingo 21 de diciembre

Una segunda jornada de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/influenza target=_blank>vacunación contra la influenza</a> se realizará en Ecuador el domingo 21 de diciembre de 2025, de 10:00 a 16:00. La <b>campaña</b> está dirigida a personas prioritarias como niñas y niños ( <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/estos-son-sintomas-influenza-ah3n2-LD10572449 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/instituto-nacional-salud-publica-ecuador-refuerza-lvigilancia-epidemiologica-gripe-h3n2-MC10562790 target=_blank></a>