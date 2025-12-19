Segunda Vacunatón contra la influenza en Ecuador se realizará este domingo 21 de diciembre

Una segunda jornada de vacunación contra la influenza se realizará en Ecuador el domingo 21 de diciembre de 2025, de 10:00 a 16:00.

La campaña está dirigida a personas prioritarias como niñas y niños (de 6 meses a 6 años), adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

Varios puntos estratégicos estarán a disposición de la ciudadanía. Los lugares específicos se publicarán por el Ministerio de Salud.

La cartera de Estado busca reducir la circulación del virus de la influenza —que se intensifica entre los meses de noviembre y enero.

La campaña estará disponible hasta marzo 2026. En la primera jornada de vacunación, 56 495 ciudadanos pertenecientes a grupos prioritarios recibieron la vacuna contra la influenza.

