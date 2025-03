Revista Hogar realizó este miércoles su edición 2025 del evento Mujeres del Año, un evento para destacar la trayectoria de 11 mujeres, que con su trabajo y legado, contribuyeron a Ecuador en las áreas de la educación, gastronomía, la acción social y la cultura.

Este reconocimiento ha sido realizado desde hace 24 años. "Me viene a la memoria una hermosa reflexión que recibí alguna vez. Era una niña que le preguntaba a su madre 'mamá, ¿qué es rendirse?' y la madre le respondió 'No lo sé, hijita. Nosotros somos mujeres'. Así es la mujer ecuatoriana, la que no se da por vencida, la que nos baja los brazos, porque con ellos sostiene la esencia de la humanidad", manifestó Rosa Amelia Alvarado Roca, directora de la Revista Hogar.

En el área de la ciencia se entregó una distinción a Ximena Jaramillo Fierro al ser la creadora de filtros especiales para aliviar la situación de comunidades sin acceso al agua potable, razón por la que recibió el premio regional L’Oreal-Unesco para las mujeres en la ciencia en Centroamérica y la Región Andina 2024.

