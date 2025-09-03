Rectificación de aportes en el IESS: cuándo procede y cómo pedirla

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/IESS target=_blank>IESS</a>, <b>permite a </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/empleo target=_blank>empleadores</a><b> y afiliados rectificar la causa</b> del aviso de salida cuando, por error, se registró una novedad incorrecta en la historia<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecuador target=_blank></a><b></b>