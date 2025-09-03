Rectificación de aportes en el IESS: cuándo procede y cómo pedirla

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, permite a empleadores y afiliados rectificar la causa del aviso de salida cuando, por error, se registró una novedad incorrecta en la historia laboral. Este procedimiento es indispensable para que el afiliado pueda acceder al pago del seguro de desempleo. El trámite está dirigido a personas naturales, ecuatorianas, extranjeras y jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren registradas en el IESS.

Documentos requeridos

Los requisitos varían según si el trámite se realiza presencialmente o a través de la Ventanilla Virtual. Entre los principales se encuentran:

Cédula de identidad: Original en presencial o escaneada en virtual.

Acción de personal emitida por Recursos Humanos, copia certificada o escaneada.

Acta de finiquito con firmas originales o escaneada.

Aviso de salida descargado del sistema informático.

Solicitud dirigida al Director Provincial del IESS, con datos del empleador, del afiliado, RUC, razón social, número de novedad, correo electrónico, dirección, teléfono y firma manuscrita o electrónica.

En caso de que el trámite lo realice el empleador, éste debe presentar su propia solicitud. Para ciudadanos extranjeros, se admite el código de identificación en lugar de cédula. Además, si el trámite es gestionado por un tercero, se debe adjuntar la autorización correspondiente generada en el portal del IESS.

Paso a paso del trámite presencial

Ingresar a www.iess.gob.ec y seleccionar la opción Turnos en línea.

Digitar cédula, correo y número de contacto.

Confirmar el código enviado al correo electrónico.

Elegir provincia, agencia y el trámite Rectificación de la causa del aviso de salida (Afiliado - Empleador).

Seleccionar día y hora, confirmar el turno y descargar la constancia.

Presentarse en la ventanilla elegida con todos los documentos requeridos.

El trámite de turno también se puede realiza de forma presencial en las ventanillas de los centros de atención al ciudadano a nivel nacional.

Paso a paso del trámite virtual

Ingresar al portal www.iess.gob.ec, opción Ventanilla Virtual.

Completar el formulario de recepción de trámites con datos personales y descripción del pedido.

Seleccionar provincia y trámite Rectificación de la causa del aviso de salida (Afiliado - Empleador).

Adjuntar todos los documentos en formato PDF o JPG (máx. 1 MB).

Enviar la solicitud y esperar la respuesta de la Coordinación Provincial o Dirección Nacional correspondiente.