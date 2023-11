Hoy quisiera recogerle a mi hijo del fútbol, estar varada en el tráfico oyendo música, o estar metida en el mar. Pero no, estoy preparando mi alegato para que la @CorteConstEcu legalice la muerte digna en Ecuador. No quisiera estar haciendo esto, pero esta es la historia que me...

Su mensaje continúa:

"No quisiera estar haciendo esto, pero esta es la historia que me tocó. Me tocó este ELA, me tocó 1043 días sin abrazar a mi hijo y también me tocó la oportunidad de tocar la puerta para que cientos y cientos de ecuatorianos podamos morir sin más dolor, sin más soledad, sin más crueldad. Hoy vengo con el alma partida, y también con fuerzas e inspirada por las miles de voces que me han pedido ser escuchadas. Hoy vengo a ofrecer mi corazón", sentenció.

Al final, linkeó una canción de Fito Páez titulada Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón.

LEA: Caso Paola Roldán: las veces en que Ecuador se ha discutido sobre la despenalización de la eutanasia

Los abogados de Paola Roldán demandan la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla sobre el homicidio simple.

Con ello buscan que se dé paso a la despenalización de la eutanasia en casos que cumplan con estos requisitos: