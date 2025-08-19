Mujeres ecuatorianas pueden aplicar a beca para estudiar en Australia

El Consejo Empresarial Australia-Latinoamérica (ALABC), en colaboración con la Universidad de Newcastle, anunció el lanzamiento de la Beca ALABC para Mujeres en STEM 2026 destinado para una mujer destacada de América Latina.

La Embajada de Ecuador en Australia invitó a las compatriotas a participar de este proceso.

La beca cubre el 100 % de las tasas de matrícula internacionales y tiene como objetivo empoderar a las futuras líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Quien gane podrá estudiar en la Universidad de Newcastle, Australia, reconocida por "su fuerte enfoque en la excelencia en STEM, la investigación de impacto y el compromiso con la equidad y la participación global, lo que la convierte en una plataforma de lanzamiento ideal para el talento emergente de América Latina".

