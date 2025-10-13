Muere Zulema Saadi, madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot

Zulema Saadi Abichiane, madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, falleció este lunes 13 de octubre a los 104 años de edad.

De origen argentino, Saadi contrajo matrimonio con Jaime Nebot Velasco, quien, entre otros cargos, fue ministro de Gobierno durante la quinta Administración de José María Velasco Ibarra.

El matrimonio tuvo tres hijos: Jaime, Jorge (+) y José Nebot Saadi. El primero se convirtió en el destacado político guayaquileño.

La vida de Zulema Saadi estuvo marcada por la discreción y el acompañamiento constante a su familia. "Fue una mujer inteligente, sagaz y muy saludable", destaca el historiador Melvin Hoyos.

El Municipio de Guayaquil difundió una nota de pesar a los familiares y amigos de Saadi.