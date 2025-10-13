Sociedad
13 oct 2025 , 21:43

Muere Zulema Saadi, madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot

De origen argentino, Saadi contrajo matrimonio con Jaime Nebot Velasco. El matrimonio tuvo tres hijos, entre ellos el exalcalde de Guayaquil.

   
  • Muere Zulema Saadi, madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot
    Jaime Nebot Saadi fue alcalde entre los años 2000 y 2019. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Zulema Saadi Abichiane, madre del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, falleció este lunes 13 de octubre a los 104 años de edad.

De origen argentino, Saadi contrajo matrimonio con Jaime Nebot Velasco, quien, entre otros cargos, fue ministro de Gobierno durante la quinta Administración de José María Velasco Ibarra.

Lea también: Jaime Nebot y Abdalá Bucaram se saludan en evento de Barcelona

El matrimonio tuvo tres hijos: Jaime, Jorge (+) y José Nebot Saadi. El primero se convirtió en el destacado político guayaquileño.

La vida de Zulema Saadi estuvo marcada por la discreción y el acompañamiento constante a su familia. "Fue una mujer inteligente, sagaz y muy saludable", destaca el historiador Melvin Hoyos.

El Municipio de Guayaquil difundió una nota de pesar a los familiares y amigos de Saadi.

Temas
Jaime Nebot Saadi
Jaime Nebot Velasco
Melvin Hoyos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas