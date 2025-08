No todas las madres pueden o desean dar el pecho, y eso no significa que no puedan formar un vínculo profundo con sus hijos. La idea de que el apego depende únicamente de la lactancia ha dejado fuera muchas formas válidas y poderosas de conexión.

Stefy Pow, especialista en acompañamiento perinatal , explica que el apego se construye con las pequeñas acciones cotidianas:

“La confianza que el bebé va construyendo en que sus necesidades van a ser atendidas no surge de manera automática, sino que se forma día a día con la manera en la que lo cuidamos, lo miramos, lo atendemos, lo consolamos”.

