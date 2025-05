"Soy una persona comprometida y en constante aprendizaje. Me interesa comenzar mi trayectoria profesional en el área de [nombre del área], donde pueda aplicar lo aprendido y seguir creciendo. He desarrollado habilidades en [menciona herramientas, actividades o proyectos] y busco un equipo donde pueda aportar desde el primer día."

Publicar en LinkedIn puede ser clave para que te encuentren. Aquí un ejemplo que puedes adaptar:

Estoy en búsqueda de mi primera experiencia laboral

Soy [Tu Nombre], estudiante o egresado/a de [Tu Carrera]. Aunque no tengo experiencia laboral formal, he participado en [proyectos, cursos, voluntariados, etc.], donde desarrollé habilidades como [comunicación, trabajo en equipo, diseño, etc.].

Me interesa crecer profesionalmente en áreas como [marketing, diseño, administración, tecnología, etc.], y estoy listo/a para aprender y aportar con compromiso.

Si conoces alguna oportunidad, ¡estaré agradecido/a si la compartes!

#BuscoTrabajo #PrimerEmpleo #TalentoJoven