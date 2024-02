Guayaquil lamenta la pérdida de una ciudadana ilustre. De una mujer que conocía su historia a profundidad. De una dama que dedicó su vida a promover la cultura del Puerto Principal. Jenny María Ignacia Estrada Ruiz falleció este viernes 9 de febrero a los 83 años.

La escritora estaba internada en el hospital de Solca, en la urbe porteña. Extraoficialmente se ha informado que murió de un cáncer.

Lea también: El malecón ha acompañado la historia de Guayaquil desde la época libertaria

Su partida enluta a la cultura guayaquileña y, en general, a la ecuatoriana. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la Prefectura del Guayas, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entre otras instituciones y personajes han lamentado su deceso.

Estrada nació el 21 de junio de 1940. Fue periodista por vocación. Fue la primera mujer columnista de diario El Universo.

"Las mujeres esporádicamente mandaban una opinión al diario, pero no había una columna estable de opinión, entonces me propusieron que me hiciera cargo de ese espacio. Le pusimos La opinión femenina por María Ignacia. En ese tiempo se acostumbraba el uso de un seudónimo", dijo Estrada en una entrevista concedida el año pasado en el Colegio Americano de Guayaquil.

Luego trabajó en el diario El Telégrafo, donde hizo reportajes, entrevistas y otros artículos periodísticos.

También laboró en televisión. Lo hizo aquí, en Ecuavisa. En la década de los ochenta participó en el programa Nosotros, un proyecto dirigido al público femenino, que luego se transformó en un espacio sociocultural que tuvo gran acogida.

Además, fue locutora de radio. En los noventa destacó como la primera mujer comentarista de temas políticos de Radio Cristal.

Estrada no solo estuvo en medios de comunicación. Su interés por promover la cultura la llevó a trabajar junto al Municipio de Guayaquil en la creación del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, en Puerto Santa Ana, donde también funciona la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi. La historiadora fue directora del museo hasta 2019.

Por otra parte, Estrada publicó alrededor de 30 libros y textos a lo largo de su carrera.

Revise además: Fiestas de Guayaquil: ¿Cuándo realmente se fundó la ciudad? Y no es el 25 de julio

En un diálogo con Ecuavisa.com, el historiador Melvin Hoyos, quien fue director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, calificó a Estrada como "la historiadora más importante que la ciudad dio".

Y agregó: