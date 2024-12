Irene Tobar, la ecuatoriana que llegó a la Premier League de Arabia Saudita

Irene Tobar se ha convertido en referente del deporte femenino ecuatoriano, con una trayectoria destacada en Ecuador y Colombia, llegó a Arabia Saudita, un destino poco común para las futbolistas ecuatorianas. "Mi representante me propuso la oportunidad, y aunque mi plan inicial era irme a Estados Unidos, sentí que Dios me llevó aquí con un propósito", aseguró.

A pesar de las diferencias culturales y geográficas, Irene se adaptó rápidamente a las nuevas costumbres. "Es un país con un trato diferenciado hacia la mujer. Aquí, las mujeres tienen que cubrirse más al salir y no hay alcohol ni delincuencia. Es un cambio significativo, pero me he acostumbrado", comentó. Aunque las jugadoras locales deben seguir reglas estrictas debido a la cultura y religión, Irene, como jugadora extranjera, tiene más libertad en su vestimenta.

Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en el fútbol femenino, con la esperanza de convertirse en una potencia dentro de pocos años. "La liga saudí está creciendo rápidamente. Las instalaciones son de primer nivel y las transmisiones de los partidos son impresionantes", comentó Irene. Además, la presencia de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la liga masculina ayudan a aumentar el interés por el fútbol en general.

El calor intenso de Arabia Saudita es otro reto para la jugadora, "entrenamos en la noche debido a las altas temperaturas. A veces entrenamos a partir de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya ha bajado el calor", explicó Irene. Para adaptarse mejor a su nuevo entorno, Irene también está aprendiendo árabe, aunque el inglés sigue siendo su principal herramienta de comunicación tanto con el cuerpo técnico como con sus compañeras.

El fútbol femenino aún está en una etapa de desarrollo en Arabia Saudita, pero Irene asegura que siente el apoyo de los aficionados. "Aunque la afición no es tan grande como la masculina, la gente nos apoya. Es un buen comienzo para el fútbol femenino en este país", dijo.

A través de su experiencia, Irene se convirtió en un referente para las jóvenes ecuatorianas que sueñan con jugar al fútbol a nivel profesional. "Estoy aquí representando a Ecuador y a todas esas niñas que tienen sueños. Mi mensaje es que no se den por vencidas y sigan luchando por lo que quieren", expresó con orgullo.

Con una combinación de talento, perseverancia y fe, Irene Tobar sigue demostrando que los sueños no tienen fronteras. Aunque su camino en Arabia Saudita es solo el comienzo, su ejemplo es una inspiración para las futuras generaciones de futbolistas ecuatorianas.

