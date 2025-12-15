Sociedad
15 dic 2025 , 22:05

El Gobierno activa una campaña para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad

Esta campaña se lanza por tercer año consecutivo y por medio de ella se identificó a más de 6 000 personas en condición de mendicidad entre 2023 y 2024.

   
    Campaña 'Derechos con Dignidad' del Ministerio de Desarrollo Humano.( MDH )
El Ministerio de Desarrollo Humano activó este lunes 15 de diciembre en Quito la campaña 'Derechos con Dignidad', con la que busca prevenir el trabajo infantil y la mendicidad, que incrementan durante el mes de diciembre en todo el país.

El acto estuvo presidido por la ministra Zaida Rovira, quien aseguró que Quito es una de las ciudades donde estas problemáticas se agudizan en esta época del año, y que la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía para que no entregue dinero en las calles a personas vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, "que muchas veces están siendo utilizadas por grupos delincuenciales y mafias".

Esta campaña se lanza por tercer año consecutivo y por medio de ella se identificó a más de 6 000 personas en condición de mendicidad entre 2023 y 2024. De ese total, 747 personas fueron rescatadas de la mendicidad y el trabajo infantil.

Este año se realizarán varias acciones como identificación y abordajes en calles, plazas, parques y avenidas; sensibilización ciudadana y actividades de contención, principalmente en comunidades y ciudades en donde se registran más casos.

La ministra Rovira aprovechó la jornada para invitar a la ciudadanía a que si desea entregar donaciones de alimentos no perecederos, juguetes, ropa en buen estado y golosinas lo haga en los puntos seguros que habilitó la cartera de Estado en todas sus oficinas a nivel nacional.

Aseguró que más de 8 000 personas están trabajando en todo el país para que "la solidaridad del pueblo sea bien canalizada".

