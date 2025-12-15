El Gobierno activa una campaña para prevenir el trabajo infantil y la mendicidad

El acto estuvo presidido por la ministra Zaida Rovira , quien aseguró que Quito es una de las ciudades donde estas problemáticas se agudizan en esta época del año, y que la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía para que no entregue dinero en las calles a personas vulnerables como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, "que muchas veces están siendo utilizadas por grupos delincuenciales y mafias".

El Ministerio de Desarrollo Humano activó este lunes 15 de diciembre en Quito la campaña 'Derechos con Dignidad', con la que busca prevenir el trabajo infantil y la mendicidad, que incrementan durante el mes de diciembre en todo el país.

Esta campaña se lanza por tercer año consecutivo y por medio de ella se identificó a más de 6 000 personas en condición de mendicidad entre 2023 y 2024. De ese total, 747 personas fueron rescatadas de la mendicidad y el trabajo infantil.

Este año se realizarán varias acciones como identificación y abordajes en calles, plazas, parques y avenidas; sensibilización ciudadana y actividades de contención, principalmente en comunidades y ciudades en donde se registran más casos.

La ministra Rovira aprovechó la jornada para invitar a la ciudadanía a que si desea entregar donaciones de alimentos no perecederos, juguetes, ropa en buen estado y golosinas lo haga en los puntos seguros que habilitó la cartera de Estado en todas sus oficinas a nivel nacional.

Aseguró que más de 8 000 personas están trabajando en todo el país para que "la solidaridad del pueblo sea bien canalizada".

