Fidel Márquez es el nuevo presidente del Consejo de Educación Superior (CES)

Fidel Márquez fue designado el 12 de diciembre como el nuevo presidente del Consejo de Educación Superior (CES).

El Pleno del CES tomó esta decisión tras la renuncia presentada por Pablo Beltrán, quien venía ejerciendo dicho cargo desde mayo de 2022.

Márquez es Ph.D. en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y cuenta con una sólida formación de posgrado en áreas como finanzas, dirección financiera, población y desarrollo, adquirida en reconocidas instituciones académicas de Cuba, España, Chile, Estados Unidos e India.

"Su trayectoria académica y de gestión universitaria es amplia y destacada. Se ha desempeñado como profesor titular en diversas instituciones de educación superior, así como en funciones directivas de alto nivel: rector, vicerrector y prorrector de la Universidad ECOTEC, consolidando una experiencia que lo acredita para liderar el CES en esta nueva etapa", indicó la entidad en un comunicado.

El CES es el organismo rector que planifica, regula y coordina el Sistema de Educación Superior, incluyendo universidades y politécnicos, para asegurar una educación de calidad que responda a las necesidades de Ecuador.

