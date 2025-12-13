Fidel Márquez es el nuevo presidente del Consejo de Educación Superior (CES)

<b>Fidel Márquez</b> fue designado el 12 de diciembre como el nuevo presidente del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consejo-de-educacion-superior target=_blank>Consejo de Educación Superior</a> (CES). El Pleno del CES tomó esta decisión tras la renuncia presentada por <b>Pablo Beltrán</b>, quien <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/dos-universidades-aprobados-examen-medicina-caces-FF10513251 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/embajada-ecuador-espana-becas-maestrias-cursos-PM10496678 target=_blank></a>