Ecuador vuelve a obtener uno de los puntajes más bajos de dominio del inglés en el mundo

Ecuador se ubica entre los países con menor nivel de inglés en el mundo, según el último informe Internacional de Dominio del Idioma elaborado por EF, esta organización académica analiza datos de 2.2 millones de personas en el mundo.

El país ocupa el puesto 83 de 123 naciones y se sitúa en décimo octavo lugar dentro de 20 países de Latinoamérica.

Es decir, comparte los tres últimos puestos con Haití y México. Los países con mejor desempeño son Argentina, Honduras y Uruguay. Ecuador obtuvo una calificación general de 466 puntos, apenas un punto más que el año anterior, muy por debajo de los 800 que representa la máxima puntuación.

Por habilidades, los resultados confirman un nivel entre bajo y muy bajo en lectura, con 488 puntos; en escritura, 473; 456 en expresión oral y 439 en comprensión auditiva.

El informe identifica los sectores laborales del país con mejor manejo del inglés. Encabezan la lista quienes trabajan en estrategia y gestión de proyectos, tecnologías de la información y ventas.

Las calificaciones más bajas las tienen los empleados de contabilidad y finanzas, técnicos y mantenimiento, así como estudiantes.

Por ciudades, Quito, Portoviejo y Guayaquil registran los mejores niveles de inglés, mientras que Latacunga, Guaranda y Santa Elena tienen los peores resultados.

En cuanto a género, los hombres obtuvieron un puntaje ligeramente superior al de las mujeres: 471 frente a 461 puntos este 2025.

Además de medir el dominio del idioma, el ranking analiza cómo el inglés influye en la economía, la educación y la competitividad de los países.