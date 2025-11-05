Sociedad
05 nov 2025 , 06:45

Ecuador suspende la visita de un grupo de expertos de la ONU sobre derechos de los campesinos

La visita estaba prevista inicialmente del 4 al 14 de noviembre de 2025. La reprogramación se hará para la segunda mitad de 2026.

   
    Actividades de caficultura en Loja.( Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca )
Fuente:
EFE
Coralía Pérez
La visita que cinco expertos de la ONU en derechos humanos de los campesinos tenían previsto comenzar esta semana en Ecuador fue suspendida por las autoridades nacionales. Las Naciones Unidas informaron que solicitaron reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

La visita, prevista inicialmente del 4 al 14 de noviembre, "habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador", lamentaron los expertos en un comunicado.

Ellos recordaron que las recientes protestas en todo el país reflejaron preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua y la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia.

Quote

"Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes", señalaron los expertos que componen el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Campesinos.

Una hoja de ruta está por definirse

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Campesinos está presidido por el colombiano Carlos Duarte y lo completan Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos "ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales" que afectan a comunidades rurales, indígenas y otros grupos.

