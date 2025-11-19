Sociedad
19 nov 2025 , 10:00

Día Internacional del Hombre: ¿cuál es el origen y qué se conmemora?

El origen se remonta a 1992, cuando el profesor estadounidense Thomas Oaster impulsó la idea de dedicar un día a visibilizar la salud masculina y promover modelos positivos.

   
  • Día Internacional del Hombre: ¿cuál es el origen y qué se conmemora?
    Hoy, 19 de noviembre, se conmemora el Día Internacional del Hombre.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Cada 19 de noviembre se recuerda el Día Internacional del Hombre, una jornada destinada a visibilizar temas vinculados con la salud y la promoción de modelos positivos de masculinidad.

La fecha cuenta con el respaldo de organismos internacionales que han incorporado actividades y campañas enfocadas en el bienestar masculino.

Lea: María José Pinto cumplirá funciones en el Ministerio de Salud como delegada

En sus inicios, la propuesta surgió en 1992 desde el ámbito académico. Fue el profesor Thomas Oaster, del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, quien planteó la necesidad de abrir un espacio de discusión sobre el papel de los hombres en distintos entornos sociales.

La iniciativa incluía líneas de trabajo relacionadas con la salud física y emocional, así como el reconocimiento de figuras masculinas consideradas referentes positivos.

Con el paso de los años, la conmemoración obtuvo un nuevo impulso desde el Caribe. En 1999, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, retomó la idea y propuso establecer oficialmente el 19 de noviembre como la fecha para la celebración global.

El académico eligió este día en honor a su padre, a quien consideraba un modelo de responsabilidad dentro de su comunidad.

Lea: Gilda Alcívar es la nueva Ministra de Educación, Deporte y Cultura

Desde entonces, la propuesta ha sido respaldada por instituciones internacionales. Entre ellas se encuentra la UNESCO, a través de Ingeborg Breines, quien valoró el día como una oportunidad para equilibrar el diálogo sobre género.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también incorporaron la fecha a sus agendas, impulsando campañas relacionadas con el cuidado integral de los varones.

Seis pilares para repensar la masculinidad

Hoy, el Día Internacional del Hombre se sostiene en seis pilares fundamentales, según la Unesco:

  • Promover modelos masculinos positivos.
  • Reconocer el aporte de los hombres en la familia, la comunidad y el trabajo.
  • Priorizar la salud física, mental y emocional.
  • Visibilizar desigualdades que también los atraviesan.
  • Impulsar relaciones de género más justas.
  • Construir un entorno seguro y con oportunidades para todos.
    • Temas
    Conmemoración
    hombres
    Día Mundial
    mundo
    fechas
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas