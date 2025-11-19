Día Internacional del Hombre: ¿cuál es el origen y qué se conmemora?

Cada 19 de noviembre se recuerda el Día Internacional del Hombre, una jornada destinada a visibilizar temas vinculados con la salud y la promoción de modelos positivos de masculinidad.

La fecha cuenta con el respaldo de organismos internacionales que han incorporado actividades y campañas enfocadas en el bienestar masculino.

En sus inicios, la propuesta surgió en 1992 desde el ámbito académico. Fue el profesor Thomas Oaster, del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, quien planteó la necesidad de abrir un espacio de discusión sobre el papel de los hombres en distintos entornos sociales.

La iniciativa incluía líneas de trabajo relacionadas con la salud física y emocional, así como el reconocimiento de figuras masculinas consideradas referentes positivos.

Con el paso de los años, la conmemoración obtuvo un nuevo impulso desde el Caribe. En 1999, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, retomó la idea y propuso establecer oficialmente el 19 de noviembre como la fecha para la celebración global.

El académico eligió este día en honor a su padre, a quien consideraba un modelo de responsabilidad dentro de su comunidad.

Desde entonces, la propuesta ha sido respaldada por instituciones internacionales. Entre ellas se encuentra la UNESCO, a través de Ingeborg Breines, quien valoró el día como una oportunidad para equilibrar el diálogo sobre género.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también incorporaron la fecha a sus agendas, impulsando campañas relacionadas con el cuidado integral de los varones.