Día Internacional del Hombre: ¿cuál es el origen y qué se conmemora?

Cada 19 de noviembre se recuerda el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/mauricio-perez-atencion-diabetes-ecuador-discrecional-discriminatoria-KE10412080 target=_blank>Día Internacional</a> del Hombre,</b> una jornada destinada a visibilizar temas vinculados con la salud y la promoción de modelos positivos de masculinidad. La fecha cuenta <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/maria-jose-pinto-funciones-ministerio-salud-delegada-EB10441764 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/gilda-alcivar-nueva-ministra-educacion-GB10441513 target=_blank></a> <b></b> <b></b>