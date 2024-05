772 embarazos de niñas por violencia sexual se registraron en Ecuador entre enero y abril de 2024

El 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos , Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna Ecuador se unieron en esta coalición para presentar ante la ONU los casos en los que los Estados de Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú prohibieron abortar a las menores de 14 años , pese a que estas expresaron su deseo de no querer ser madres.

Ecuador registró 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años entre enero y abril de 2024. Así lo alertó este 30 de mayo la alianza regional de organizaciones ' Niñas, no madres ', durante un encuentro con periodistas en Quito.

Cinco años después de la denuncia, el organismo internacional no se ha pronunciado, dijeron los integrantes de ‘Niñas, no madres’, quienes demandan “justicia, reparación y medidas de no repetición” al gobierno ecuatoriano y a los demás implicados.

Según la denuncia, al Estado de Ecuador, Norma (nombre protegido) fue forzada a una maternidad no deseada en 2013, tras violaciones reiteradas por parte de su padre desde los 12 años.

En el momento, la ley ecuatoriana establecía que las niñas y las mujeres podían acceder al aborto legal cuando su vida y salud estuvieran en riesgo, pero esta posibilidad le fue negada y su agresor murió sin ser juzgado.