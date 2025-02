Unos 40 colectivos marcharon en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional sobre una niña trans

Los jueces del tribunal constitucional analizaron el caso y determinaron que la institución había vulnerado el derecho de la niña a la igualdad y a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad , a la educación en el componente de adaptabilidad, entre otros.

El fallo de la Corte nace a raíz de una acción de protección que los padres de una niña trans española , quienes ya no viven en el país, interpusieron en 2017 en contra de una escuela de Salinas, por considerar que vulneró los derechos de la menor al no darle acompañamiento mientras ella se encontraba en un proceso de "reivindicar su género".

A la marcha llegaron cientos de personas, entre familias, miembros de grupos religiosos y monjas, quienes durante un poco más de dos horas caminaron por varias calles de la ciudad, cantaron, rezaron y mostraron carteles que tenían frases como 'Con los niños no', 'Los niños son sagrados', 'Identidad sin ideología', 'Con mis nietos no te metas' o 'No queremos activistas con toga'.

Una de ellas era Iliana Ojeda, quien se autodenominó como "parte de la resistencia" que busca "llevar conciencia a las familias" para que se unan y apoyen la lucha "contra todas esas sentencias que están en la Corte Constitucional que pueden acabar con la inocencia de nuestros hijos".

Ojeda aseguró que ella cree que todos los padres tienen la "libertad de criar a sus hijos bajo sus convicciones", pero que esas ideas no pueden ser "impuestas a toda la comunidad escolar", en referencia al protocolo que debe construir el Ministerio de Educación.

"Si las familias no reaccionamos, estas sentencias van a venir una tras otra y va a ser mucho más duro luchar por ellas luego de las elecciones", agregó.

También estuvo presente Steven Vilema, quien aseguró que como abogado lo que pide es que haya "una Corte con justicia y no con presiones".

Opinó que la Corte Constitucional dictó una sentencia "sin ningún tipo de sustento o informe pericial", pero principalmente sin "ningún tipo de convocatoria a los padres y madres de familia, porque no se trató de un caso, se está influyendo en el sistema educativo nacional".

Vilema hizo un llamado a "todos los actores de la comunidad educativa" para que se mantengan "firmes" y no ejecuten "este tipo de sentencias". "Con los niños y las niñas no se pueden meter", enfatizó.