Zavae Isaac Noboa, quien estaba desaparecido, fue hallado sin vida en Guápulo, Quito

El joven Zavae Isaac Noboa, quien estaba desaparecido desde el 25 de julio, fue hallado sin vida en Guápulo, oriente de Quito, al día siguiente, sábado 26 de julio.

Zavae había salido a un club en La Floresta, centro norte de Quito, y había comunicado a su madre que ya estaba de regreso a casa en la madrugada, pero nunca llegó.

La causa de la muerte aún está en investigación. Sus familiares no descartan que se trate de un acto delictivo.

La madre de Zavae escribió un mensaje en redes sociales para agradecer a quienes ayudaron a buscar a su hijo:

"Quiero agradecer a todas las personas por compartir, por ayudarme en la búsqueda de mi hijo, me llena el corazón saber que tanta gente lo ha querido, hoy me arrancan las entrañas. Mi hijo ya no está en este mundo y solo me queda la esperanza de pensar que mi Dios lo acogerá y un día volveré a escuchar su voz, diciendo 'mamita te amo, eres la mujer más hermosa' (...)".

El padre también difundió un mensaje:

