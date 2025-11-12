Seguridad
12 nov 2025 , 21:40

Wilman Terán también es tras ladado a la Cárcel del Encuentro

El expresidente del Consejo de la Judicatura cumple sentencias por los delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

   
    Imagen de una audiencia judicial contra Wilman Terán. ( Hamilton López / API )
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, también fue trasladado a la recién inaugurada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

El exfuncionario estaba preso en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Todos los reclusos de esa penitenciaría fueron llevados al nuevo penal.

Entre los presos reubicados también está el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien fue detenido en 2024 en la Embajada de México en Quito. El exsegundo mandatario purga tres condenas por corrupción, con una pena de ocho años por cohecho y asociación ilícita y una reciente de 13 años por peculado (malversación de fondos públicos).

El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, sentenciado por delincuencia organizada, también fue movido.

Entre los criminales trasladados, también constan alias Invisible, alias Fede, alias Palanqueta, alias Negro Tulio y Colón Pico.

