Video | Despachador de una gasolinera fue asaltado en La Y, norte de Quito

Los<b> delincuentes</b> dejaron estacionadas las motos en las que se movilizaban, cerca de una <b>gasolinera </b>ubicada en la avenida La Prensa, sector La Y, en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>norte de Quito</a>. En imágenes se ve cómo a las 11 de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/construccion-intercambiador-mariana-de-jesus-avance-JL9962920 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-mascota-rescatada-agresion-conocoto-CL9962307 target=_blank></a> <b></b> <b></b>