Video | Despachador de una gasolinera fue asaltado en La Y, norte de Quito

Los delincuentes dejaron estacionadas las motos en las que se movilizaban, cerca de una gasolinera ubicada en la avenida La Prensa, sector La Y, en el norte de Quito.

En imágenes se ve cómo a las 11 de la noche, sometieron a uno de los despachadores, lo golpearon con un arma de fuego y luego le robaron su billetera.

Ese día no se llevaron el dinero de las ventas de la gasolinera, la Policía les recomendó a los encargados del negocio que contraten guardias de seguridad porque actualmente no los tienen.

Televistazo solicito la versión por parte de los representantes de la gasolinera, pero afirmaron que no están autorizados para dar declaraciones.

Según moradores y comerciantes, la zona se vuelve peligrosa en las noches y madrugadas por los asaltos.

Otro de los problemas son los habitantes de calle que de forma recurrente piden dinero a las personas que están en las paradas de bus.

La Policía del eje investigativo están tras la pista de los implicados, porque serían responsables de otros atracos en el norte de la ciudad.