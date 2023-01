Video capta accidente en Sauces 9: una moto tumba a una mujer y una camioneta la aplasta

Todo lo que no se debe hacer en el tránsito se juntó ayer por la mañana en un accidente que quedó grabado por la cámara de video instalada en un taxi: una mujer cruza por donde no debe, en medio de la vía; un motociclista circula por donde no debe, en medio de los dos carriles; y un conductor hace lo que no debe, estar distraído en lugar de mirar al frente.

Eran las 10:27 de la mañana, en la vía principal de Sauces 9, en el norte de Guayaquil. En el video se ve que una señora mayor ya había atravezado dos carriles de servicio y estaba parada en el parterre que los separa de los centrales.

A pocos metros está el semáforo y el paso cebra para peatones, pero ella decidió cruzar entre los carros que estaban detenidos, esperando el cambio de la luz roja a verde. Emprende una carrera a la velocidad que su edad le permite, pero entre las dos filas de vehículos inmóviles aparece raudo un moticiclista de una aplicacón de delivery.