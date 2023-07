Fiscalía se abstuvo de acusar a Victoria Patiño, exconcursante de un reality de cocina, y otras 14 personas más en el caso Sinohydro.

En un documento divulgado el 17 de julio del 2023 se lee que Fiscalía "procederá a notificar (a las 15 personas) con observancia del inciso final del artículo 600 y 575.1 del Código Orgánico Integral Penal" a los investigados.

El artículo 600 se refiere al dictamen y abstención fiscal y el 575 a la notificación.

Con esto, ella no irá a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Victoria Patiño es conocida por su participación en un concurso de cocina. En marzo de este año se la vinculó en una presunta trama de corrupción conocida como caso Sinohydro, empresa que se encargó de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Ella, su abuelo Conto Patiño, y otras 35 personas entre las que se encuentra también el expresidente Lenín Moreno eran investigadas por presuntamente recibir sobornos.

En su momento Victoria Patiño se pronunció a través de un video en Tiktok y dijo que no recibió ningún dinero y no entendía porqué se la vinculaba en el caso.

La mañana de este martes 18 de julio volvió a pronunciarse en su cuenta de Instagram tras la abstención fiscal. Subió una foto en la que se la ve con grillete y añadió el siguiente texto:

"Ayer fue un día súper importante. Después de 142 días de una investigación, finalmente se acabó. Estar en un proceso como este no es fácil. No solo te quita tu libertad de moverte -por tener un grillete-, pero te quita tus ahorros -porque congelan tus cuentas-, te quita tu habilidad de trabajar -porque no puedes facturar un centavo-, te desgarra de todo derecho de vivir".