Víctima de la inseguridad en Los Chillos: "los delincuentes me dispararon en el pie izquierdo y me secuestraron seis horas"

Por lo que vi en las cámaras, no nos estaban siguiendo. Los ladrones simplemente estaban buscando a alguien para robar y para nuestra mala suerte aparecimos en su camino. Mi amigo logró escapar porque un solo individuo trató de atraparlo, pero luego lo atropellaron cuando huyó. Mientras que a mí me agarraron dos hombres y me secuestraron. Otros se llevaron mi vehículo, el cual está reportado como robado hasta hoy. No hemos podido recuperarlo. También se llevaron mi celular, reloj, mis credenciales. Lograron sacar USD 1 000 que tenía en el banco mediante una transferencia.

Cuando notaron que mis cuentas ya habían sido bloqueadas, me golpearon con más fuerza. Me dieron una verdadera paliza. En verdad viví momentos de terror porque me insultaban y golpeaban. Los delincuentes me dispararon en el pie izquierdo y tengo 18 suturaciones en la cara, cabeza y mi pie izquierdo. Por suerte, la bala no comprometió ningún hueso. Sangré muchísimo porque me dieron una golpiza a punta de puñetes y patadas.

Me siento muy adolorido por las lesiones. Me dieron varios cachazos con el arma de fuego. Uno de los delincuentes era muy alto y fuerte. Sus manotazos cubrían casi toda mi cara. Cooperé todo el tiempo, pero ellos se desesperaban y agredían con más fuerza. Todo el tiempo amenazaban con que iban a matarme.

Me preguntaron si mi auto tenía rastreo satelital. Mi teléfono estaba geolocalizado con el móvil de mi hermano. Mi amigo avisó que me secuestraron. Me ahogaron en un balde de agua para robarme el dinero. Eso pasó cuando me llevaron a una casa. Por los movimientos que hicieron, calculo que andaban por el sur de Quito. Lo noté pese a que me ubicaron en el piso de la parte de atrás del carro.

Me botaron en un sitio desolado de Uyumbicho. Estaba herido, sangrando, con la ropa sucia y casi arrancada. Caminé en una vía empedrada por cerca de 20 minutos y nadie me ayudaba. Pasaban autos cuyos ocupantes solo me veían asustados. Finalmente, los señores de un automóvil me auxiliaron y me dieron un teléfono con el que me comuniqué con mi madre, pasadas las 06:00. Me dejaron literalmente en la puerta del conjunto residencial donde vivo.

Nos comunicamos con el ECU 911 y tuvimos muchas dificultades. Lo mismo con la Policía, cuyos agentes nos dijeron que solo podían actuar si poníamos la denuncia. Mi hermano lo hizo de forma verbal y algo hicieron. El único que estuvo al tanto de lo que me pasaba era mi hermano porque con la geolocalización conocía, en tiempo real, el sitio donde me encontraba"

De lo que sé de mi amigo al que atropellaron, él tiene lesiones muy graves en su ojo y su vista está comprometida. La gente debe tener mucho cuidado al salir por las noches. Hay bandas delictivas muy violentas que atacan a la gente".

