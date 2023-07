Una migrante ecuatoriana desapareció en Piedras Negras, ciudad fronteriza mexicana

Situaciones económicas y la falta de trabajo fueron las causas principales para que Wilson viaje y también Jenny . “Nosotros queríamos trabajar juntos, hacer nuestras cositas y regresar pronto al Ecuador, al menos esa era la idea y ahora estamos pasando este infierno de no saber que le pasó a la Jenny”, indicaba Malla en tono desolador desde Nueva York donde actualmente reside.

La mujer estuvo por cuatro días en Piedras Negras y llamó al padre de sus hijas y le dijo: “voy a salir a cruzar el río de la frontera y nos dicen que sólo vamos a caminar de 10 a 15 minutos y que al otro lado nos va a esperar un carro para llevarnos San Antonio Texas”.

Esto sucedió el 13 de abril a las 22:00. Lo último que me dijo fue “ya llegó el señor, cuando llegue al otro lado conversamos”. Desde ese día ya no se supo nada de la ecuatoriana. Para sus familiares, parece que como si se la hubiera tragado la tierra, el “guía o coyotero” ya no contesta las llamadas y lo bloquearon para que “no moleste”.

Jenny mide 1,40 metros, tiene cabello negro, ojos color negros, dos cicatrices en el seno derecho debido a quemaduras cuando fue niña. Usa brackets en los dientes inferiores, no tiene tatuajes, usaba aretes de bambalina estilo hojas. Al momento del cruce, ella vestía una chompa y calentador negro, usaba zapatos deportivos.

