Un violador serial de Quito suma su cuarta condena

Eduardo Édison M. C. recibió su cuarta condena por violación en Quito, informó la Fiscalía este martes 2 de septiembre.

El sujeto trabajaba en el sector de San Roque limpiando pescado, aunque también se presume que se dedicaba a la venta de droga.

Su última agresión sexual se produjo contra una mujer en Monjas. Ahí se le cayó un celular, lo que permitió a las autoridades dar con su paradero.

Cuando Fiscalía formuló cargos contra Eduardo Édison M. C., se identificó que el acusado operaba en los sectores de Auqui de Monjas, Loma de Puengasí, Itchimbía, Miravalle, Alma Lojana, María Guadalupe, Guápulo y Cochapamba.

Otras víctimas lo identificaron mediante un identikit.

El sujeto ya tenía tres condenas por el delito de violación. La primera en 2008, de 16 años de cárcel. La penúltima de 29 años de cárcel por la agresión a una menor de 12 años.

