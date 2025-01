Tres hombres fueron sentenciados a 17 años por el secuestro extorsivo de dos estudiantes universitarios, en Latacunga

Un Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció a Luis C., José C., Fabián C. y Segundo V. con 17 años y cuatro meses de prisión, por el secuestro extorsivo perpetrado contra dos jóvenes.

¿Cómo se dio del caso? La noche del 15 de febrero de 2024, dos estudiantes universitarios, en Latacunga, salieron de clases y se dirigieron por la Panamericana Sur para tomar un bus con dirección a Quito. Los ahora sentenciados, quienes viajaban en un vehículo, se detuvieron y les ofrecieron llevarlos a la capital.

"Los jóvenes aceptaron el traslado. A la altura del Fuerte Patria, los cuatro ocupantes los amenazaron con un arma de fuego y les colocaron objetos punzocortantes en el cuello", informó la Fiscalía.

Les ataron las manos y exigieron que sus familias depositaran USD 500 por cada uno. Lo hicieron con la amenaza de que, si no lo hacían, matarían a los estudiantes universitarios.

