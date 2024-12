"A mi hermana le pegaron en la cara, porque ella trataba de guindarsele a mi hermano como para hacer barra protectora con su cuerpo. A mi mami, una persona de 90 años la tiraron al piso, que gateaba en el piso porque no se podía parar , porque ya tiene sus prótesis, se gateaba, está con las piernas hinchadas. A mi cuñada le pegaron, a mi sobrina, a mis sobrinos, tienen chichones en la cabeza , porque no se dejaban, no saben qué queríamos", narró.

La familia asegura que fernando era un hombre tranquilo, sin conflictos ni antecedentes por lo que creen que podría tratarse de una confusión.

"Mi hermano no se mete con nadie, nosotros hemos nacido aquí, en este barrio de aquí no hemos tenido problemas nunca con nadie, no sabemos qué pasó, solamente ayer vino la Policía, vino lo que es Criminalística para tomar las huellas de las balas, del combo que dejaron adentro, después la Unase ya llamó, se contactó, pero no nos dicen nada", contó la hermana.