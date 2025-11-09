Tanques de gas de Ecuador se ocultaban en depósito clandestino de Tumbes, Perú

La Policía Nacional de Perú (PNP) intervino en un depósito clandestino ubicado en la región fronteriza de Tumbes, en el norte del país, donde se llenaban cilindros con gas procedente de Ecuador, informaron este domingo medios locales.

La operación policial se realizó en el distrito de Papayal, cercano a la línea de frontera con Ecuador, tras detectarse el depósito clandestino, donde se traspasaba el gas a cilindros fabricados en Perú.

La intervención fue liderada por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes, quienes utilizaron un dron para identificar la ubicación y los movimientos en el lugar.

Al respecto, el jefe encargado de la Divincri de Tumbes, Óscar Ángeles, declaró al Canal N de televisión que la operación se desarrolló gracias a información de inteligencia y al uso de la tecnología aérea.

En el lugar se detectó que el almacenamiento y trasvase de gas se realizaba de forma artesanal y sin condiciones de seguridad para llenar los envases peruanos desde cilindros ecuatorianos con gas.

Según la información, durante el operativo la PNP logró incautar 220 cilindros de gas, aunque los responsables del lugar, que aún no han sido identificados, huyeron antes de la intervención hacia territorio ecuatoriano.

Agregó que esta práctica es muy rentable para las mafias dedicadas a esta actividad ilícita, ya que un cilindro de gas en Ecuador cuesta unos 3 dólares, mientras que en Tumbes se pueden vender en 50 soles (unos 14,8 dólares)

El operativo se hizo como parte de una serie de acciones lideradas por la Divincri en Tumbes para debilitar a las organizaciones que se dedican al contrabando de combustibles en la frontera norte peruana, remarcó Ángeles.

Los cilindros incautados fueron trasladados a la sede policial para su análisis, mientras las autoridades realizan las pericias correspondientes y determinan su destino definitivo.