Siete policías activos detenidos en operativo Jaguar reciben medidas alternativas a la prisión

En dos audiencias desarrolladas en Quito y Guayaquil la madrugada de este viernes 19 de abril se decidió la situación jurídica de los 14 detenidos en el operativo Jaguar, como parte de una investigación a una presunta estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas y que tendría nexos con carteles extranjeros.

La jueza que llevó la causa en la capital ordenó la prisión preventiva para Elton A. V. (expolicía) y Freddy L. C. (policía activo). Mientras que a Mónica S., Elizabeth G. y Shirley R. les dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En el otro lado, en Guayaquil, Fiscalía pidió prisión preventiva para nueve policías. No obstante, la jueza solo dio prisión preventiva para dos de ellos: Elton A. V. (policía en servicio pasivo) y Freddy L. C. (policía en servicio activo).

Para Argelina C. M., Damián V. R., Anthony E. V., Luis T. C., Luis C. T., Edwin M. V. y Byron V. Ll. (todos policías en servicio activo) ordenó medidas de prohibición de salida del país y presentación cada tres días ante la Fiscalía más cercana a su residencia.

A los 14 procesados se les formularon cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

