Presunto autor de fatal accidente en Santa Elena no será juzgado por conducir en estado de embriaguez

Geovanny Roditti, el hombre acusado de ser el autor directo de un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la vía Santa Elena-Guayaquil , que dejó un muerto y tres heridos, no será procesado por conducir en estado de embriaguez ya que no se pudo comprobar que manejaba bajo los efectos del alcohol .

No hubo prueba de alcoholemia

La información del caso, que reposa en el portal de la Función Judicial, señala que las autoridades que atendieron la emergencia no sometieron a Roditti a una prueba de alcoholemia "por motivo de los golpes" que sufrió.

Como no existió una prueba inmediata para determinar si el sospechoso condujo o no bajo los efectos del alcohol, luego, en una casa de salud, se le realizó una prueba de sangre que tenía el mismo objetivo, no obstante, los resultados de ese examen no estuvieron listos cuando se instaló la audiencia de flagrancia.

Esa diligencia se desarrolló este lunes 12 de diciembre en La Libertad, provincia de Santa Elena.