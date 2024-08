Diana Salazar asegura que la Fiscalía sigue investigando la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

La fiscal general Diana Salazar reafirmó que la Fiscalía sigue investigando quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, en una entrevista en Contacto Directo.

En un diálogo con este medio, Verónica Sarauz, viuda del político, reveló que su familia no está satisfecha con el trabajo de la Fiscalía, porque, según su opinión, se hizo una investigación muy superficial, y que aún no han abordado varios temas, como averiguar a quiénes dieron la orden de matar los sicarios de Villavicencio cuando guardaban prisión.

Además, Sarauz explicó que ellos han llevado una indagación paralela a la Fiscalía para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del sicariato de Villavicencio. También cuestionó que la fiscal encargada del caso, Ana Hidalgo, sea una especialista en lavado de activos, y no una "experta en crímenes".

Ante aquellas cuestiones, la fiscal general manifestó que Hidalgo es una fiscal proba, y que estuvo por varios años en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizad (Unidot) y que ahora forma parte de la unidad selecta para investigar casos de lavado de activos relacionados con el narcotráfico. Aseveró que Hidalgo es la fiscal idónea para investigar este tipo de casos.

"La Fiscalía mantiene bajo reserva la investigación. En primer lugar, quiero informar a la ciudadanía, a los familiares de Fernando, a sus hijas, que la investigación no ha parado, no se ha detenido. Existen varios cuerpos de investigación (...) hay que proteger la integridad de quienes están formando parte de la investigación (...) no podemos manejar con ligereza la información", manifestó Salazar.

Aseguró que parte del trabajo de la Fiscalía es determinar qué es lo que llevó a los autores intelectuales a a dar la orden para asesinar a Fernando Villavicencio. Explicó que nunca se pudo realizar una reconstrucción de los hechos, porque los sicarios del político se habían acogido al derecho del silencio, y para esa diligencia se necesitaba tener el testimonio de todas las personas presentes.

Puede ver la entrevista completa a continuación: