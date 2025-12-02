Seguridad
Asalto con disparos alarma al Barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil

Las víctimas fueron un adulto mayor y su hermano, quienes llevaban una alta suma de dinero. Los delincuentes escaparon tras disparar contra el vehículo.

   
    Las víctimas, que presentaban golpes producto del incidente, fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.( Belén Goncalves / Ecuavisa )
Un adulto mayor y su hermano fueron asaltados la mañana de este martes 2 de diciembre en el Barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. Los atacantes incluso dispararon contra el carro, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido por los tiros.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor, de unos 65 años, regresaba a su domicilio con una alta suma de dinero. Instantes antes de ingresar a su estacionamiento, el vehículo fue sorprendido por los delincuentes.

Uno de los asaltantes descendió de la motocicleta y amenazó a las víctimas. En medio del forcejeo, el conductor intentó arrollarlo y terminó destruyendo parte del cerramiento del inmueble. El delincuente logró evadir el golpe, sustrajo el bolso con el dinero y huyó junto a su cómplice tras realizar varios disparos contra el carro.

Las víctimas, que presentaban golpes producto del incidente, fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

