Richar Buitrón, utilero de la Tri: "delincuentes se toman mi nombre para estafar a jóvenes futbolistas y vender ropa"

Richar Buitrón es utilero de la Selección Ecuatoriana de Fútbol desde 1998. Ha trabajado con el combinado tricolor en todos los mundiales en los que ha participado. También ha estado en varias copas América.

Buitrón contó a a Ecuavisa.com que gente inescrupulosa toma su nombre para estafar a jóvenes futbolistas, ofreciéndoles cupos para jugar en las divisiones formativas en Ecuador e incluso Europa, lo cual es falso.

Ya presentó su denuncia en la Fiscalía General, pero solicita a las autoridades que investiguen su caso con celeridad. A continuación su testimonio:

"Aproximadamente en julio del 2019, durante el desarrollo de la Copa América, en Brasil, comencé a recibir mensajes de personas desconocidas. Me indicaban que alguien, en mi nombre, les había solicitado realizar transacciones bancarias a cuentas desconocidas, con el compromiso de probar jugadores para ser parte de la selección.

Les indiqué que eso era imposible, ya que ese tipo de procedimiento no es el correcto y jamás lo he hecho. También porque al momento me encontraba en Brasil, junto con la Selección Mayor.

Tras volver al país, continué recibiendo mensajes y llamadas de más personas con reclamos similares. Algunas me indicaron que hicieron depósitos a presuntos colaboradores míos, lo cual es absolutamente falso. Eso era muy doloroso porque algunos futbolistas jóvenes llegaban con sus familiares de otras provincias para supuestamente probarse en clubes.

Una vez, a unos chicos les mintieron que los iba a llevar a un equipo europeo, lo cual es irreal porque no me dedico a esas cosas. Me da pena porque ellos son pobres y hacen lo imposible por conseguir dinero para venir a Quito y se encuentran con esa mentira.

Las víctimas con las que conversé me mostraron conversaciones en sus celulares en las que les piden depósitos a cuentas de dos personas que no conozco. No tengo relación con ellas y jamás he escuchado sus nombres. Uno de esos individuos recibió dinero, el 12 de julio de 2019, y la otra el 30 de mayo 2019.

A inicios de octubre del 2020, la Dirección de Operaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) me comunicó que se presentaron en las instalaciones de FEF, en Guayaquil, más personas denunciando que habían sido contactadas por mí, ofreciéndoles trabajo con la condición que se realice un depósito previo a una cuenta particular.

Al ver que esto continuaba sucediendo, indiqué a la mencionada Dirección que este tipo de estafa venía sucediendo desde hace ya algún tiempo, haciendo mal uso de mi nombre.

Luego supe que el presunto sospechoso utiliza un perfil falso en la red social Facebook para contactar a sus víctimas, suplantando completamente mi identidad.

Yo tengo un perfil de Facebook que no uso. Sin embargo, se ha creado uno paralelo utilizando mis fotografías. Cabe recalcar que mi primer nombre se escribe Richar, pero en el perfil falso ponen Richard.

De esa manera, los sospechosos realizan actividades ilegales como venta de indumentaria deportiva falsa, ofertas de trabajo en Casa de la Selección y para participar en la Selección.

Estas personas inescrupulosas están haciendo uso del buen nombre y la imagen que he cultivado durante años de trabajo honesto, realizando estafas a deportistas jóvenes de escasos recursos con promesas falsas. Tengo conocimiento que hasta el día de hoy, continúan acercándose personas estafadas a Casa de la Selección, especialmente durante las convocatorias a microciclos y evaluaciones de las selecciones inferiores.

Pido a la gente que no haga caso a esa gente, yo no promuevo jugadores, tampoco comercializo indumentaria deportiva".

