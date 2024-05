Ricardo Rivas: "Estoy completamente seguro que las actas no estarán completas"

Entre los familiares de los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio hay indignación porque el Ministerio del Interior no entregó ayer la información sensible relacionada al secuestro y asesinato y muerte del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Según la disposición de la Corte Constitucional (CC), hasta ayer tenían que entregarse las actas 18, 19 y 20 que guardan información sensible del caso.

Sobre este tema dialogó hoy, jueves 9 de mayo de 2024, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, en Contacto Directo de Ecuavisa. Lamentó que la reunión de ayer fue cancelada de último momento, pero esa Cartera de Estado se comprometió a hacerlo a las 15:00 de hoy. Pese a ello hay dudas. La razón: por la forma cómo las autoridades gubernamentales han manejado el caso, en los últimos seis años, Rivas teme que la información sea entregada de forma incompleta y sesgada.

"Tengo mis tremendas dudas que las actas no estén completas. Estoy completamente seguro que las actas no estarán completas. Luego, esa es la pregunta y por eso queríamos una reunión previa. Una vez que nos entreguen la información, nosotros la vamos a analizar y la Secretaría de Seguridad del Estado tendrá cinco días para indicar el proceso de entrega de información a la Corte Constitucional".

"Mandaremos un documento y haremos la propuesta de que se cree una comisión para que verifique si la entrega de información fue la que está establecida o no. No podemos confiarnos de una parte del Estado que nos ha negado el acceso a la información, durante seis años, cuando esta no fue clasificada como secreta, tal como señala la sentencia de la Corte Constitucional. Se nos negó la información cuando esta no estuvo tipificada como secreta y peor aún como reservada como se lo menciona. Tenemos que sanear, transparentar esas dudas por el bien de la investigación".

Le puede interesar: El plazo para la desclasificación de información sobre periodistas de El Comercio culmina el 12 de mayo, asegura el Ministerio del Interior