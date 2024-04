La 18 aborda -explica Ricardo Rivas- sobre la falsa liberación de los tres secuestrados y corresponde al 28 de marzo de 2018. El acta 19, del 13 de abril del mismo año, hace referencia a la confirmación del asesinato de los periodistas.

Durante la mañana de hoy, martes 9 de abril de 2024, Rivas mantuvo reuniones con sus abogados, pero todavía no se han dado acercamientos con el Gobierno. Ahora, solo espera que la información sea entregada en un plazo de 30 días, incluyendo los audios y transcripciones, tal como lo señala la CC.

"En estos días, vamos a revisar el alcance de la sentencia para ver y esperar que sale de las actas, información valedera que tribute a la investigación y alcancemos la verdad, se haga justicia".

Rivas considera que la Fiscalía ya no tiene excusas para no avanzar en la investigación porque ya se desclasificarán los documentos. "Nunca le solicitó a la CC. Solamente se limitó a pedir a la Secretaría Nacional de Seguridad. Mi apreciación muy particular es que esperaba que no se desclasifique para no indagar".

