Un reportaje de The Economist habla de Ecuador como el nuevo narcoestado del mundo

La ola de violencia que azota a Ecuador no es ajena a los ojos del mundo. El periodista Alexander Clapp escribió un reportaje sobre la situación del país para el medio inglés The Economist y que no dudó en titular como 'Un viaje por el nuevo narcoestado de mundo'.

Clapp hizo una descripción profunda de cómo ciudadanos de a pie conviven-sobreviven a hechos, situaciones y contextos de violencia.

El periodista empezó su recorrido en Los Bajos, Montecristi, Manabí, en donde relata que los pobladores ya no sufren por la acumulación de basura, sino la de cadáveres. Cuenta que los habitantes escuchan por las noches cómo llegan avionetas que traen dinero y se llevan cocaína.

Conversó con personas que pasaron por la cárcel, visitó los exteriores de la Penitenciaría del Litoral y explicó cómo funcionan las extorsiones en ese centro penitenciario y que hoy los cabecillas prefieren estar recluidos porque tienen más comodidades para delinquir.

Pasó por Nueva Prosperina y describió cómo ahí las bandas reclutan niños para convertirlos en sicarios. Visitó la morgue de Guayaquil y constató cómo se apilan decenas de cuerpos en descomposición, y cómo los familiares sufren por recuperar los restos de sus hijos.

Estuvo en Durán, habló del alcalde de esa ciudad, Luis Chonillo, y finalizó su recorrido en Santa Elena, viendo cómo pobladores se oponen a la construcción de una cárcel.

Clapp apunta a la cocaína como una de las grandes culpables de la debacle de Ecuador.

"En los últimos diez años, la cocaína ha transformado a Ecuador de una de las naciones más estables de Sudamérica –con calles más seguras y niveles de vida más altos que muchos de sus vecinos– al país más peligroso del continente. El año pasado se registraron más de 8.000 asesinatos. Las víctimas son muy variadas: diez jugadores de voleibol, nueve pescadores de camarones, seis alcaldes, cinco turistas, dos fiscales estatales, un candidato presidencial y el líder de un partido político se encuentran entre los asesinados a tiros desde 2023. La ciudad industrial de Durán –donde gran parte del aparato de gobierno ha sido secuestrado por mafiosos– tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato: en promedio, alguien es asesinado allí cada 19 horas", describe.

La bondades de Ecuador hicieron del país un terreno aprovechado por las bandas criminales para el narcotráfico.

"Pocos lugares podrían haber sido más atractivos para un sistema de cárteles global en desorden. Este era un país con docenas de puertos conectados por carreteras transitables. A seiscientas millas al oeste, las Islas Galápagos ofrecen una estación ideal de reabastecimiento y distribución para barcos cargados de contrabando. Una industria turística en auge y una economía dolarizada presentan oportunidades para blanquear ganancias ilícitas. Y Ecuador está conectado desde hace mucho tiempo a las redes navieras globales, con la infraestructura para respaldar la exportación de cuatro millones de toneladas de bananas al año a prácticamente todos los países del mundo".

