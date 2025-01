¿Qué hay detrás de la nueva fotografía difundida en la que aparecen Correa y Norero?

Durante la tarde de este 30 de enero de 2025, las redes sociales se inundaron con una fotografía en la que se observa al entonces presidente Rafael Correa en una reunión con representantes de su Gobierno y miembros de grupos de delincuencia organizada, cuando eran parte de pandillas urbanas.

La imagen llamó la atención de los usuarios de redes sociales porque entre los presentes, está el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga en 2022 y ficha clave del caso Metástasis, que destapó una red de corrupción en el sistema judicial y político del país. Sin embargo, en el contexto en el que se dio la fotografía, Norero era miembro de la banda desaparecida Los Ñetas.

En su cuenta de X, el expresidente reaccionó a la fotografía reconociendo su veracidad. Dijo que es parte del proceso de pacificación de las pandillas, que a su criterio "fue ejemplo para el mundo".

Asegura que el hecho de que Norero no se reinsertara a la sociedad no es razón para decir que el proceso no funcionó.

En la fotografía se identifican a ministros y autoridades que desempeñaban los cargos descritos a continuación en ese momento, por ejemplo, está Doris Soliz, secretaria de Pueblos; Ramiro Noriega, ministra de Cultura; María de los Ángeles Duarte, ministra de Inclusión Económica y Social; Néstor Arbito Chica, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Ricardo Antón, director de la Agencia Nacional de Tránsito; y el gobernador del Guayas, Francisco Jiménez.

Ecuavisa.com consultó con Jiménez en qué contexto se dio la foto y respondió que fue en el "marco de las conversaciones que se habían venido llevando a cabo con varios grupos juveniles que hasta ese momento no registraban antecedentes penales".

Sin embargo, reconoció que no recuerda con exactitud ni la fecha ni el tema de la reunión porque "han pasado más de 15 años".

También aclara que participó en esas reuniones porque en ese momento Norero no tenía antecedentes penales, caso contrario no hubiera participado.

Ecuavisa.com determinó que la fotografía se dio entre enero y agosto de 2009, en función de los lapsos en los que estuvieron en funciones los ministros.

