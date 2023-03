Quito: guardia de seguridad fue agredido por tres individuos

El video se viralizó en las redes sociales en esta semana y muestra cómo tres individuos golpean a un guardia de seguridad. La agresión se reportó en la recepción de un edificio localizado en el norte de Quito, según se indicó en redes sociales.

Las cámaras de seguridad registraron el incidente a las 00:09 del lunes 13 de marzo de 2023. En la grabación se escucha lo que el celador les pide a unos inquilinos, a través del sistema de intercomunicación del edificio, que no hagan ruido.

Lea más: Delincuentes roban arma de fuego a guardias de seguridad

Segundos después, tres hombres corpulentos bajaron a la recepción. Uno de ellos, quien viste calentador azul, le increpa agresivamente al uniformado: "¿estás bravo? ¿que me vas a partir la jeta?". El guardia le dice a otro que lleva puesto una camiseta turquesa: "mire lo que dijo, el señor me está faltando al respeto, solo le dije que no haga bulla".

El individuo de calentador ingresa al puesto del guardia y le dice: "dime, a quién vas a partir la jeta". Le toma del cuello y trata de someterlo y continúa increpándolo: "¡A ver, párteme la jeta!, seguro, ¡párteme la jeta!". El celador saca su arma de dotación y la pone sobre un escritorio y trata de frenarlo con su mano. El tipo le responde: "ay que miedo la pistola".

Los otros hombres ingresan al puesto del guardia y en grupo lo someten, lo amenazan e insultan. Uno de ellos saca un arma blanca y le pone sobre la cara del guardia.

Lea más: Guardias en Ecuador sí pueden estar armados, según la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada