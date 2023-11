Un motociclista muere tras ser embestido por un carro en el Puente de la Unidad Nacional

Un motociclista que circulaba por el Puente de la Unidad Nacional, en el tramo Durán-La Puntilla (Samborondón), falleció la madrugada de este sábado 25 de noviembre presuntamente tras ser embestido por un vehículo. Según el ECU 911, el caso ocurrió alrededor de las 00:30.

El cuerpo del hombre quedó a un costado de la vía junto a la moto. Cuando los rescatistas acudieron al sitio constataron que la víctima ya había fallecido. El cadáver fue trasladado a la morgue en un carro de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Actualmente, el tramo Durán-La Puntilla está sin asfalto, sin luz y hay partes donde delincuentes se han robado material metálico del puente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lleva a cabo trabajos de reparación desde octubre, sin embargo, la obra está detenida.

En un comunicado difundido el 22 de noviembre, cuando aún correspondía al Gobierno de Guillermo Lasso, el MTOP señaló que "el volumen de trabajo" había disminuido porque esperaba una transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese dinero iba a servir para pagarle también a la empresa que realiza la reparación. La institución esperaba concluir la obra antes de fin de año.

La intervención en el Puente de la Unidad Nacional, que en realidad son cuatro viaductos que conectan Guayaquil, Samborondón y Durán, inició a finales de agosto.

Las labores empezaron en el tramo Guayaquil-La Puntilla, donde ya hay asfalto, pero no hay señalización. Quienes transitan por ese tramo destacan un gran letrero que hay al ingreso del Puerto Principal: "Diciendo y haciendo", no obstante, el trabajo no avanza.