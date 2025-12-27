Un presunto asesino huyó en Quevedo mientras militares eran acusados de robar joyas

Un hombre denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por asesinato escapó este viernes 26 de diciembre luego de que la fuerza pública lo retuviera en el balde de un camioneta. El individuo identificado como Juan David S. L. huyó en medio de la ovación de decenas de personas y ante la mirada impávida de varios policías y militares, quienes intentaban resolver otro incidente: un grupo de soldados fue acusado de robar unas joyas. Todo esto ocurrió en la parroquia San Camilo, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

Según información preliminar, el grupo de militares ejecutó un allanamiento en una vivienda. Tras la inspección, los propietarios denunciaron que los uniformados habían robado USD 7 000 en joyas, USD 1 200 en efectivo, perfumes y cremas.

"Nos robaron los militares. Él, el supervisor del grupo, devolvió ciertas cosas y la otra mitad quiere negociar con nosotros", denunció a un medio local el presunto afectado. El hombre señaló que las alhajas y los objetos sustraídos estaban en la cabina de la camioneta, mientras que, en el balde, estaba retenido Juan David S. L. Las autoridades no han precisado si el sospechoso fue capturado dentro de la vivienda donde se realizó el allanamiento.

La discusión entre los presuntos afectados y los militares llamó la atención de decenas de personas y medios locales, quienes rodearon la camioneta y grabaron la escena con sus celulares. Adicionalmente, llegaron policías para sumarse al procedimiento, que inició en horas de la tarde y se extendió hasta la noche.

Los policías tuvieron que registrar a los seis militares acusados e inspeccionaron la camioneta. De acuerdo a información policial preliminar, en el vehículo no había "ningún objeto relacionado a lo descrito por la denunciante".

Mientras la multitud de personas reclamaba por los objetos supuestamente robados, el hombre retenido se paró del balde y huyó. Los uniformados ni siquiera intentaron recapturarlo, según consta en videos difundidos en redes sociales. De su lado, la muchedumbre aplaudió el escape.