06 sep 2025 , 12:00

Un preso falleció en el policlínico de la Penitenciaría del Litoral

Se desconoce el motivo del deceso. Pero en el último mes se produjeron muertes por tuberculosis.

   
    IMAGEN REFERENCIAL. Un camión de Medicina Legal sale de la Penitenciaría del Litoral.( API )
Redacción
Una persona privada de la libertad falleció la noche del viernes 5 de septiembre del 2025 en el policlínico de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

El interno tenía 20 años de edad. Las causas del deceso aún no han sido identificadas.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no se ha pronunciado por este caso.

LEA: 11 presos han muerto de tuberculosis la última semana en la Penitenciaría del Litoral

Las muertes en la Penitenciaría del Litoral han sido una constante en los últimos meses.

Por ejemplo, del 14 al 19 de julio, al menos 11 reos fallecieron a causa de la tuberculosis.

En dicho centro se contabilizaban más de 550 casos de la enfermedad. A principios de agosto, 401 de ellos fueron trasladados a la cárcel Regional, en el mismo complejo carcelario, para recibir tratamiento.

LEA: 401 presos de la Penitenciaría con tuberculosis fueron trasladados a la cárcel Regional

