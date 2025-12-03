Seguridad
03 dic 2025 , 11:13

Tres detenidos en Pichincha, Guayas y Sucumbíos por pornografía infantil

Según detalló la Fiscalía, este caso parte de una alerta de la Policía de Colombia.

   
    La comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes es un delito tipificado en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona hasta con trece años de prisión. ( Fiscalía )
Tres personas fueron detenidas este miércoles 3 de diciembre durante allanamientos en Pichincha, Guayas y Sucumbíos, en el marco de una investigación por presunta comercialización de pornografía infantil.

Según detalló la Fiscalía General del Estado (FGE), este caso parte de una alerta de la Policía de Colombia. Esta institución advirtió a Ecuador de una red de pedofilia que habría intercambiado material con contenido de abuso sexual infantil mediante "una plataforma de mensajería". En esta investigación también ha intervenido el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Fiscalía les formulará cargos en las próximas horas", señaló la institución en su cuenta en la red social X. No dio más detalles de la operación.

La comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes es un delito tipificado en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona hasta con trece años de prisión.

