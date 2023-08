Cuentan con servicios básicos, pero la institución no cubre la alimentación . Otros deben buscar casas y pagar el alquiler con su dinero .

Entre 90 y 100 uniformados fueron enviados al cuartel de la Unidad de Mantenimiento del Orden, ubicada en Durán. Este establecimiento también está adaptado porque aquí funcionaba un centro deportivo de alto rendimiento.

Uno de sus problemas es que no hay agua potable y deben comprarla de tanqueros. Pero no son los únicos sitios a los que los enviaron por falta de espacio en los cuarteles. Fuera de cá mara algunos de los recién llegados revelaron a Televistazo más inconvenientes, pero pidieron no mostrar su rostro.

Indicaron que en los comedores de varias Unidades de Policía Comunitaria (UPC) se instalaron camas, muchas sin colchones que luego tuvieron que comprar ellos con sus sueldos para allí pasar la noche.

En junio pasado llegaron 500 efectivos para reforzar la seguridad del puerto principal. Aunque la capacidad ya está colapsada, este martes llegarán otros 250 uniformados.