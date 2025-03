La Policía Nacional incorporó a 1 905 nuevos servidores a escala nacional

El presidente Noboa, en su discurso, enfatizó el respaldo del gobierno a la labor policial: "Entendimos desde el primer día que la seguridad no se discute, se garantiza. Hoy no solo fortalecemos la logística de nuestra Policía, hoy también enviamos un mensaje al país entero: quien se pone el uniforme no está solo, este gobierno lo respalda, protege y lo acompaña."

Por su parte, Víctor Hugo Zárate, de la Policía Nacional destacó que la incorporación de estos nuevos efectivos irá directamente para fortalecer los equipos de lucha contra la inseguridad y que es un paso en el compromiso por fortalecer la seguridad en el país. "No hay sacrificio más grande, ni acto más noble que aquel que entrega su existencia por la paz y la justicia", resaltó.

