El Ministro del Interior dice que lo tendrá en las próximas horas , pero no podrá hacerlo público hasta elevar una consulta a la Fiscalía General del Estado, así lo indicó el ministro Juan Zapata.

La Policía Nacional ya tiene listo el informe técnico que determina si se cumplieron o no los protocolos de seguridad para el candidato presidencial Fernando Villavicencio , quien fue asesinado el nueve de agosto.

Christian Zurita dice que la seguridad de Fernando Villavicencio era competencia de la Policía y no de Construye

En esta semana podría conocerse si hubo o no negligencia en la elaboración y ejecución del plan de seguridad para el candidato.

Deberán responder por qué no le asignaron un carro blindado para su movilización en campaña por qué tenía solo cinco policías para su seguridad permanente, por qué no hubo protección del lado izquierdo de la camioneta y por qué no funcionó el triple círculo de seguridad que según las autoridades tenía.