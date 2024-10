La noche anterior, Jan Topic mantuvo una entrevista con el medio digital La Defensa y relató que el 26 de octubre recibió un mensaje a su número privado de WhatsApp.

En el mensaje le decían que ya hay dos candidatos que pasarán a segunda vuelta y que él no está dentro de ellos. Le pidieron que desista o podrían atentar contra su vida.

Topic respondió que no desistirá de su candidatura, que aún no está en firme, pues dos partidos políticos lo impugnaron en el TCE y el proceso aún no se resuelve.

