Policías evitaron el secuestro de un taxista informal en Durán

Agentes de la Policía Nacional frustraron el secuestro de un taxista informal luego de aceptar una carrera mediante una aplicaciónmóvil.

Su trayecto era desde Sauces 9 hasta Durán. El teniente coronel Roberto Santamaría indicó que oficiales se percataron que un vehículo estaba circulando de manera inusual, y que al detenerlo, encontraron a la persona secuestrada.

La víctima relató que, en un inicio, dos mujeres y un hombre abordaron su carro. Más adelante, dos sujetos en moto recogieron a las mujeres y, posteriormente, otras dos personas ingresaron al carro y lo amenazaron.

"Ellos se cambiaron. Me apuntaron con el arma y después me cargaron hasta en una posición que no podía respirar", contó el conductor.

Durante el operativo, la Policía detuvo a dos ciudadanos y la víctima presentó la denuncia.

Sin embargo, Santamaría, jefe policial de Durán, cuestionó los procesos judiciales, señalando que los implicados en varias ocasiones quedan en libertad a pesar de las pruebas en su contra.

Según la Policía, además del secuestro y la extorsión, losdelincuentes planeaban desmantelar el vehículo del taxista informal, que fue recuperado.