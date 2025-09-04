Un policía dejó en coma a un hombre tras altercado en Carchi

El policía Aldrin M. es investigado por dejar a un hombre en coma y con lesiones y fracturas en su cabeza tras un altercado en Tulcán, provincia de Carchi, informó la Fiscalía este 4 de septiembre.

Una amiga de la víctima contó que estaban en un grupo ingiriendo bebidas alcohólicas y, al retirarse, se produjo un altercado que terminó en la agresión.

LEA: Caso Las Malvinas: Un abogado de los militares denunció al juez por presunto prevaricato

Quienes vieron el ataque llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron al sitio encontraron a la víctima ensangrentada en el piso. Fue llevado de inmediato a un hospital.

El agresor fue ubicado a pocas cuadras de donde se produjo el evento violento. "Al ser abordado, el ahora procesado reconoció su responsabilidad en el hecho, se identificó como policía y solicitó no ser detenido. Sin embargo, fue aprehendido y puesto a órdenes de Fiscalía para su procesamiento penal", indicó el Ministerio Público.

Aldrin M. quedó bajó prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

LEA: Sur de Quito: con el rastreo de un par de airpods, la Policía localizó a dos personas que robaron dos departamentos en Ambato